Internet em todo o país e vales de desconto para usá-la? Anacom indica que sim

Internet acessível a qualquer consumidor ou pequena empresa, em qualquer parte do país, com requisitos mínimos de qualidade e a um “preço acessível”, mesmo para quem tem baixos rendimentos. A nova lei das comunicações, que transpõe o novo Código Europeu das Comunicações Electrónicas (CECE), irá incluir internet banda larga universal em Portugal, escreve o "Público" esta terça-feira. Entre as funções descritas está usar o e-mail, consultar sites de informação ou de procura de emprego, aceder a serviços bancários online ou serviços da administração pública, utilizar o comércio eletrónico, ou ferramentas educativas de base e de formação em linha.

O anteprojecto de diploma que vai transpor o CECE até ao final do ano foi entregue este mês pela Anacom ao Governo e à Assembleia da República e prevê que o executivo possa designar empresas que devem assegurar “a satisfação de todos os pedidos razoáveis de acesso” a esses serviços (através de tecnologias com e sem fios). No entanto, isto só irá acontecer se as ofertas não puderem ser garantidas “em circunstâncias comerciais normais”.

Para garantir o objetivo, a Anacom poderá propor ao Governo “a atribuição de apoios à aquisição do serviço, nomeadamente através de vales de desconto”. A medida surge em cima da mesa depois do Governo já ter dito estar a trabalhar numa tarifa social da Internet.

Portugal ocupa o 19.º lugar entre os 28 Estados-membros da UE no Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade (IDES) de 2020”, segundo os dados divulgados em junho pela Comissão Europeia. Um dos problemas identificados no relatório é o preço excessivo da banda larga no país. O relatório aponta também que é necessário um “esforço suplementar” para que a Internet rápida chegue a todos os agregados familiares, mesmo nas zonas rurais.