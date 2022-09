Hotelaria sofreu quebra de 87,6% em junho

Em junho de 2020, o sector do alojamento turístico registou uma quebra de 82%. Segundo dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), este valor corresponde a uma redução de 493,5 mil hóspedes e a menos 1,1 milhões de dormidas, comparando com o período homólogo de 2019.

De acordo com o 20.º reporte semanal para acompanhamento do impacto social e económico da pandemia Covid-19 - que apresenta alguns dos resultados estatísticos mais relevantes sobre esta matéria – as dormidas de residentes recuaram 59,7% (-86,6% em maio) e as de não residentes diminuíram 96,2% (-98,8% em maio).

A hotelaria foi o sector que sentiu mais perdas com uma quebra geral de 87,6% (a hotelaria representa 69,5% do total de dormidas). Na análise por tipo de alojamento, as reduções nas dormidas em junho, em termos homólogos, foram também sentidas nos estabelecimentos de alojamento local (AL), que teve perdas de 79,2% (20,4% do total de dormidas), e no turismo de espaço rural e de habitação, com quebras de 49,6% (10,1% do total de dormidas).

Nos hostels, a redução em junho de 2020 foi de 86,8%. Nos primeiros seis meses de 2020, verificou-se uma diminuição de 65,9% das dormidas totais, resultante de variações de -53,0% nos residentes e de -71,1% nos não residentes.

“Em junho, 46,3% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (74,1% em maio). Neste mesmo mês, mantiveram-se decréscimos muito expressivos (acima de 92%) nas dormidas de turistas dos 16 principais países de origem”, refere a nota do INE.

Menos irlandeses e americanos

Considerando a totalidade do primeiro semestre de 2020, as maiores reduções no fluxo turístico registaram-se sobretudo entre turistas da Irlanda (-85,9%), EUA (-77,3%), Bélgica (-76,8%) e Suíça (-76,6%). Os menores decréscimos no fluxo turístico registaram-se em relação ao Canadá (-58%), Brasil (-60,9%) e Dinamarca (-60,9%).

Em junho, todas as regiões portuguesas registaram diminuições nas dormidas superiores a 70%, com exceção do Alentejo (-48,9%). As maiores reduções ocorreram na Madeira (-97,7%) e nos Açores (-96,9%). A duração da estada média diminuiu para 2,15 noites/hóspede, o que equivale a uma redução de 17,9%.

Quanto aos proveitos mantiveram decréscimos significativos. Em junho de 2020, os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram 53,4 milhões de euros, o que se traduz numa variação de -88,5% (-97,5% em maio). Todas as regiões registaram decréscimos expressivos nos proveitos em junho, com destaque para a Madeira (-98,5%) e Açores (-96%).