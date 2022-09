Escalada acionista prossegue nos Estados Unidos. S&P 500 atinge novo máximo

A escalada acionista parece imparável em Wall Street. Os principais índices de açlões norte-americanos já recuperaram das fortes perdas sofridas por causa da pandemia de covid-19 e estão em máximos históricos.

O S&P 500, um dos índices de referência, ganhou 54% desde o mínimo histórico sofrido a 23 de março e, esta terça-feira, atingiu um novo máximo de sempre na negociação intradiária, nos 3395 pontos, avança o Financial Times.

O anterior máximo datava de fevereiro deste ano, ou seja, antes da chegada da pandemia.

Os ganhos, como o Expresso já avançou, têm sido liderados pelos gigantes tecnológicos norte-americanos, como a Apple, Amazon, Microsoft e Alphabet (a companhia mãe da Google). Estes têm sido os 'vencedores' da crise, com fatores como o confinamento e a expansão do teletrabalho a dinamizarem o negócio destas empresas.

As políticas de estímulo monetário dos principais bancos centrais a nível mundial, como a Reserva Federal dos Estados Unidos, ou o Banco Central Europeu, bem como os pacotes de estímulo orçamental que as maiores economias do mundo têm em marcha, têm dinamizado ainda mais os mercados acionistas.