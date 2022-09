Como os patrões dos patrões gerem a pandemia em casa

A agência de viagens de que o líder da Confederação do Turismo de Portugal é acionista perdeu mais de 90% de receitas por causa da pandemia da covid-19. Um cenário bem diferente do vivido pelo patrão do comércio, que no mesmo período viu as suas empresas de distribuição do ramo alimentar aumentar em “dois dígitos” o volume de negócios. A crise não chegou da mesma forma aos vários sectores da economia. E as empresas dos quatro presidentes das confederação patronais são espelho disso mesmo. Foi isso que o Expresso foi tentar perceber.

Comecemos pelas boas notícias. E também por um dos raros pontos que, neste tempo de pandemia, tiveram em comum as empresas de António Saraiva, da CIP, de Vieira Lopes, da CCP, de Francisco Calheiros, da CTP, e de Oliveira e Sousa, da CAP. A saber: nenhuma sofreu qualquer surto de covid-19 e em nenhuma houve sequer trabalhadores ou administradores infetados diretamente pelo vírus que fez parar o país e o mundo.