Regulador europeu não dá dados ao Novo Banco sobre queixas

O Novo Banco pediu ao regulador europeu do mercado de capitais informações sobre as queixas que ali deram entrada e em que é o principal visado. No entanto, a ESMA, referindo a confidencialidade das participações, não facultou qualquer dado à entidade comandada por António Ramalho.

“No seguimento da primeira notícia do ‘Público’ invocando queixa junto da ESMA de dezembro de 2019 — ou seja, já há oito meses e que o Novo Banco continua a desconhecer e por isso toma como inexistente ou improcedente (bem como desconhece qualquer outra queixa, alegadamente de janeiro de 2020, sobre a GNB Vida) —, o Novo Banco questionou a ESMA, que respondeu que, por razões de confidencialidade, não poderia confirmar se existe sequer alguma queixa contra o Novo Banco”, garante a instituição em resposta a questões do Expresso.