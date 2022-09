É a sorte ou o talento que torna os CEO milionários?

Já o suspeitávamos, agora a ciência comprova-o. Competência ou sorte, o que é que conta verdadeiramente para levar um gestor até ao topo e garantir-lhe uma remuneração milionária? Sorte. Foi o que concluíram os professores Mario Daniele Amore, da Universidade de Bocconi, e Sebastian Schwenen, da Universidade de Munique, depois de uma investigação onde cruzaram dados de 1500 empresas e líderes para aferir o impacto do “fator sorte” na carreira dos presidentes executivos (CEO). Num artigo publicado esta semana na plataforma VOX, a dupla de académicos explica que fatores externos à própria gestão dos CEO que possam conduzir a uma valorização da empresa, como oscilações no preço do petróleo, ditam mais o seu sucesso e valorização salarial do que o seu talento para a gestão.

A equipa de investigadores usou dados das remunerações dos executivos das empresas listadas no S&P 1500, o índice do mercado de ações americano, cruzando-os com a rentabilidade dessas companhias para calcular o impacto de fatores externos às decisões de gestão ou operacionais — como a evolução do preço do petróleo ou ciclos económicos (o que designam de fator sorte) — na carreira e no salário dos presidentes executivos.