Carlos Costa fora da divulgação de conflitos de interesse do BCE

O Banco Central Europeu (BCE) vai começar a divulgar as posições tomadas pelo seu Comité de Ética, por exemplo sobre conflitos de interesse, que digam respeito aos governadores da zona euro e a outros altos responsáveis. Havendo pronúncias sobre o novo líder do Banco de Portugal, Mário Centeno, elas terão de ser publicadas. Já no que diz respeito ao antigo governador, Carlos Costa, o mesmo não irá acontecer.

O Conselho do BCE decidiu, no final de julho, que vai passar a publicar as opiniões do Comité de Ética que tenham sido tomadas desde o início de 2019, data em que entrou em vigor o código de conduta para os mais altos responsáveis do sistema. Em causa estão as tomadas de posição sobre conflitos de interesse (ligações que possam influenciar o exercício dos seus deveres e responsabilidades), bem como sobre normas relativas a atividades remuneradas após o fim dos mandatos (há um prazo de dois anos em que têm de informar sobre essa atividade profissional e há limitações nesse período).