Angola. Estrangeiros obrigados a ter conta na banca angolana

“Em 2019, Portugal recebeu remessas de emigrantes de cerca de 279 milhões de dólares, correspondentes a quatro vezes mais o valor das remessas saídas de Angola por via bancária”, soube o Expresso junto de uma fonte do Departamento de Controlo Cambial do Banco Nacional de Angola (BNA). Com este gigantesco hiato nas contas, para tentar travar a drenagem de recursos cambiais para o exterior, nomeadamente para Portugal, o governador do BNA, José Massano, decidiu agora tornar obrigatória a abertura individual de contas bancárias a todos os estrangeiros residentes e não residentes cambiais.

O diferencial registado com Portugal é atribuído, em grande parte, à falta de rigor por parte do BNA nas operações cambiais que eram feitas por muitas empresas portuguesas para os seus funcioná­rios. Em vez de procederem a transferência conta a conta do dinheiro de cada funcionário, algumas dessas empresas limitavam-se a apresentar no BNA uma lista avulsa dos beneficiários e montantes a receber em Portugal.“Neste lote de empresas figuravam, nomeadamente, pequenas e médias empresas e alguns auditores”, revelou ao Expresso fonte do BNA.