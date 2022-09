Imobiliário. Metade das famílias em Lisboa não consegue arrendar mais de 30 metros quadrados

A família mediana do município de Belmonte tem condições para arrendar uma casa cinco vezes mais espaçosa do que a família mediana de Lisboa. Com um terço do seu rendimento mensal, a primeira consegue arrendar uma casa de quase 150 metros quadrados no sopé da serra da Estrela, enquanto a segunda tem de se contentar com 30 metros quadrados na capital portuguesa. Porquê? Porque, embora ganhe 30% mais do que a família de Belmonte, a família lisboeta tem de pagar ao senhorio seis vezes mais por cada metro quadrado.

Estas são algumas das conclusões que resultam do cruzamento feito pelo Expresso dos dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE) a nível local: o valor mediano das rendas nos novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares por metro quadrado de 2019 e o valor mediano do rendimento bruto declarado e deduzido do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (IRS) liquidado por agregado fiscal de 2018.