Guia para uma renda acessível: candidaturas abertas a partir desta sexta-feira

Arrancou esta sexta-feira a segunda fase do concurso Renda Acessível. O programa da Câmara Municipal de Lisboa (CML) é constituído por uma bolsa de 30 habitações, com origem no Programa Renda Segura. A autarquia prevê abrir novos concursos nas próximas semanas com as restantes casas asseguradas através desta iniciativa, que tem resgatado para arrendamento de longa duração parte das habitações que estavam em Alojamento Local – e que com a pandemia tiveram quebras acentuadas -, além de património disperso reabilitado pela CML.

Uma das garantias dadas pela autarquia é que as rendas não podem ultrapassar os 30% do rendimento líquido dos agregados familiares. As candidaturas, feitas através do site Habitar Lisboa, arrancaram à meia-noite desta sexta-feira, e são válidas durante os próximos 31 dias. O concurso termina a 14 de setembro. Nesta fase do programa, a CML vai disponibilizar 30 habitações destinadas aos jovens e à classe média.

Na primeira fase do programa Renda Acessível, a CML tinha disponibilizado 120 habitações, tendo o número de candidatos atingido os 3170. As habitações foram depois atribuídas por sorteio. Os que não foram contemplados permanecem inscritos e foram notificados da abertura desta segunda fase do programa.

Que tipologias?

Nesta segunda fase do programa Arrendamento Acessível as tipologias vão do T1 ao T4. São ao todo 30 casas distribuídas por 13 habitações T1, 8 habitações T2, 6 habitações T3 e 3 habitações T4.

Quais os prazos?

O concurso teve início à meia-noite desta sexta-feira, 14 de agosto, e termina às 17h de 14 de setembro.

Condições de elegibilidade

O candidato deve ter título de residência válido em território nacional, assim como fazer prova da liquidação de IRS do último ano fiscal. Nenhum elemento do agregado familiar pode ser proprietário, usufrutuário, ou detentor de prédio urbano (ou fração autónoma) destinado a habitação na Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Rendimentos do agregado

As candidaturas devem ser feitas no portal Habitar Lisboa. O Expresso fez uma simulação: para um casal com dois filhos, por exemplo, que esteja a candidatar-se a um T2 ou T3, o rendimento global anual do agregado familiar não pode ser inferior a €12.600 nem superior a 55.000€

Valor das rendas

O programa estipula tetos para as rendas de todas as tipologias, variando genericamente entre os €150 (T0) e os €800 (T5). Estes são os valores máximos e mínimos por tipologia: T0 (€150 - €400), T1 (€150 a €500), T2 (€150 a €600), T3+ (€200 a €800)

Zonas

Nesta segunda fase do concurso, os apartamentos disponibilizados estão dispersos pelas várias freguesias de Lisboa: há casas em Arroios, Avenidas Novas, Belém, Benfica, Estrela, Lumiar, Marvila, Olivais, Penha de França, São Vicente e São Domingos de Benfica.