Exportações do sector da saúde crescem 16,4%

“A pandemia não afetou a tendência de crescimento que temos assistido nas exportações portuguesas em saúde”, frisa o Health Cluster Portugal (HCP) num comunicado, divulgado esta quinta-feira, em que dá conta que o sector está em contraciclo com a balança comercial portuguesa.

O HCP, presidido por Salvador de Mello (que lidera a CUF), indica que as vendas para fora do sector nacional da saúde cresceram 16,4% no primeiro semestre deste ano, face a igual período homólogo. O que se traduziu em mais 115 milhões de euros, num total de 810 milhões de euros. Nos primeiros seis meses de 2020, a exportações portuguesas registaram uma quebra homóloga de 17,1%, numa inversão da tendência de crescimento registada no segundo semestre do ano passado.

Este valor de exportações inclui o fabrico de produtos farmacêuticos de base, de preparações farmacêuticas, de equipamento de radiação e eletromedicina, bem como de instrumentos e material médico-cirúrgico.

Para o organismo cuja missão é potenciar as empresas do sector – reúne 170 associados –, “estes dados reforçam o peso do setor da saúde na economia nacional e refletem o esforço que tem sido feito pelas diferentes entidades no sentido de consolidar a presença de Portugal nos mercados externos”. O balanço é feito pelo HCP com base em dados da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, tendo como fonte o Instituto Nacional de Estatística.

Para Salvador de Mello, citado no comunicado, trata-se de um desempenho que demonstra “a resiliência de um sector que tem crescido de forma sustentada, contribuindo para a economia nacional”. O responsável, que está à frente de um dos maiores grupos hospitalares privados do país, frisa ainda que “numa altura nunca antes vista mundialmente, com uma pandemia que dita a forma como vivemos, o sector da saúde continua a contribuir para a balança comercial portuguesa, afirmando-se em contraciclo”. E lembra que este resultado também traduz “a aposta que tem sido feita na internacionalização", em linha com "o pacto de competitividade e internacionalização para a Saúde, assinado no ano passado entre o Ministério da Economia e o HCP”.

De acordo com o HCP, o sector da saúde em Portugal movimenta um volume de negócios anual na ordem dos 30 mil milhões de euros e um valor acrescentado bruto de cerca de 9 mil milhões de euros, graças a perto de 90 mil empresas, que dão emprego a quase 300 mil pessoas.