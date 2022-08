Covid-19. Aumento do salário mínimo deve ser acompanhado com "ponderação", defende Francisco Assis

O presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis, defendeu esta quinta-feira que a possibilidade de um aumento do salário mínimo nacional deve ser um assunto acompanhado com ponderação e cuidado face à crise impulsionada pela covid-19.

"Enquanto presidente [do CES] diria que este assunto tem que ser acompanhado com ponderação e com cuidado. Vivemos circunstâncias particularmente difíceis e, neste contexto, há que agir com muita ponderação e creio que essa ponderação tem prevalecido na resposta que tem sido dada, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico e social", afirmou Francisco Assis aos jornalistas, após uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ressalvando que não podia falar pelo CES, no seu todo, uma vez que o conselho ainda não está plenamente constituído.

O antigo líder parlamentar do PS disse ainda acompanhar o tema com atenção, "ouvindo todos os setores e percebendo as dificuldades" com que estão confrontados. Para o responsável, a crise potenciada pela pandemia de covid-19 veio "alterar substancialmente" a realidade e, por isso, este deve ser um fator a ter em atenção.

O presidente do CES não quis comentar possíveis valores de aumento, sublinhando que esse vai ser, "seguramente, um assunto importante" nas reuniões de Concertação Social.

"A situação alterou-se radicalmente nos últimos meses. Todos esperamos que seja uma crise que passe o mais depressa possível. Se assim acontecer, provavelmente, dentro de um ano ou dois, todos [...] estarão em condições de afirmar, plenamente, os seus compromissos, mas é preciso ver que, neste momento, estamos a viver uma situação especialmente dramática", vincou.

Marcelo Rebelo de Sousa não prestou declarações no final da reunião.

No passado sábado, o Presidente da República disse que vai "esperar para ver" o resultado das negociações, em sede de Concertação Social, sobre o aumento do salário mínimo nacional. "É uma questão que envolve vários parceiros e, portanto, é prematuro estar a comentar aquilo que é um processo em curso", declarou, na altura, na ilha do Porto Santo, arquipélago da Madeira, onde esteve de férias.

Em 10 de julho, o antigo líder parlamentar do PS Francisco Assis foi eleito presidente do CES pela Assembleia da República, com 170 votos a favor, 53 votos em branco e cinco nulos.