Sector farmacêutico lidera pedidos de patentes em Portugal

No total, em 18 anos, foram feitos 17.478 pedidos de registo de patentes, dos quais 29,5% foram aceites. “Nos últimos anos, Portugal tem conseguido posicionar-se como um país atrativo para o investimento estrangeiro. Aliado também, sem sombra de dúvida, a uma crescente iniciativa empreendedora por parte dos seus cidadãos. Não é então de estranhar que, fruto dessa combinação, o número de pedidos de patente tenha vindo a aumentar desde o ano 2000”, refere o Barómetro Inventa – Patentes made in Portugal 2020.

O sector farmacêutico lidera o campeonato das patentes com um total de 1039 pedidos entre 2008 e 2018, seguindo-se a área da engenharia civil com 704. “As tecnologias subjacentes aos pedidos de patente em Portugal têm mantido alguma consistência verificando-se, contudo, um grande aumento do número de publicações relacionadas com documentos de patentes para tecnologias na área farmacêutica, engenharia civil e química orgânica fina”, menciona o relatório.

A análise à evolução de patentes válidas registadas até 2018 dá conta também de que, nesse ano, existiam quase 4 mil patentes válidas no mundo, com origem em Portugal, “inclusive com a manutenção do pagamento efetivo das suas taxas e renovação”, contra cerca de mil em 2004, numa “evolução crescente destes ativos de propriedade industrial”.

Patentes cada vez mais internacionais

Outro aspeto curioso é o facto dos cidadãos nacionais liderarem o número de pedidos de patente em Portugal face a pedidos apresentados por empresas estrangeiras. “Não é incomum encontrar pedidos nacionais superiores a pedidos estrangeiros noutros países”, indica o estudo, porém, tendo em conta que Portugal tem uma população menor em relação a outros países contemplados, bem como o forte abalo sofrido durante a crise económica de 2008, “é surpreendente constatar que os números de pedidos de patente por parte dos cidadãos têm vindo a aumentar”.

A que se soma outra realidade: a internacionalização das patentes ‘made in Portugal’ também tem vindo a crescer. “Os requerentes portugueses têm, cada vez mais, vindo a procurar proteção por patentes para as suas invenções no Instituto Norte-Americano de Patentes e Marcas (USPTO) e no Instituto Europeu de Patentes (EPO)”. E, desde 2017, “a China ocupou o terceiro lugar, superando o Brasil e o Japão como jurisdições de interesse”, destaca o barómetro.

Entre 2000 e 2018, foram feitos 1950 pedidos de registo de patente junto da autoridade norte-americana das patentes e o EPO somou outros 1668. No mesmo período, o Japão recebeu 316 solicitações de proteção da propriedade industrial, enquanto a China rececionou 368 pedidos e o Brasil somou 437 (no total dos dez anos este país ainda lidera sobre a China).

Para os autores deste estudo – Vítor Sérgio Moreira e Diogo Antunes – “considerando os custos da internacionalização de pedidos de patente e analisando em conjunto a evolução das patentes concedidas, pode-se concluir que o aumento dos pedidos de internacionalização é baseado na qualidade das invenções com origem no país”.

O barómetro assinala “outro aspeto notável” que está relacionado com a variedade de sectores tecnológicos representados pelos pedidos de patente de requerentes portugueses, o que inclui inovações que protegem o meio ambiente e “demonstra uma significativa versatilidade do parque tecnológico nacional”.

Portugal a preparar-se para dar o salto?

Porém, “apesar do notável avanço que se tem feito sentir nos últimos 20 anos, Portugal ainda está muito aquém de outros países europeus” ao nível dos pedidos apresentados perante o EPO. Já que, segundo estatísticas oficiais deste instituto, em 2019, o nosso país ficou em 32º lugar em termos de total de solicitações de patente europeia e ocupou a 28º posição nestes pedidos por milhão de habitantes. O relatório da consultora Inventa International menciona ainda que no índice da Organização Mundial da Propriedade Industrial do ano passado, Portugal aparece em 39º lugar no ranking do total de pedidos de patente submetidos por país de origem, “não tendo ocorrido grande evolução em relação aos dados de 2018”.

Numa análise por regiões, o estudo indica que o Norte, área Metropolitana de Lisboa e o Alentejo destacam-se “como principais centros de pedidos internacionais”, o que é corroborado pelos dados de pedidos de patente europeia nos anos de 2018 e 2019.

A Inventa International é uma empresa especializada em consultoria de propriedade Intelectual, nomeadamente na proteção e internacionalização de marcas, patentes, design industrial, direitos de autor e nomes de domínio.

Para elaborarem o Barómetro Inventa – Patentes made in Portugal 2020, os autores compilaram estatísticas e indicadores relacionados com a evolução da atividade no que diz respeito à proteção por patentes para invenções, em que o requerente possui origem em Portugal. Assim, foram usadas as bases de dados da Organização Mundial da Propriedade Industrial e do EPO, assim como as estatísticas da OCDE e o relatório anual do INPI.