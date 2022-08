E se for apenas sorte que torna os CEO milionários?

É o que já suspeitávamos, mas agora com o rigor científico. Competência ou sorte, o que é que conta verdadeiramente para levar um gestor até ao topo? A sorte. Isso mesmo concluem os investigadores Mario Daniele Amore, da Universidade de Bocconi, e Sebastian Schwenen, da Universidade de Munique. Num artigo publicado esta semana na plataforma VOX, a dupla de académicos mostra como decidiu investigar o impacto do “fator sorte” na carreira dos líderes. Concluiu que os fatores externos à própria gestão dos presidentes executivos (CEO), por exemplo as oscilações no preço do petróleo, que possam conduzir a uma valorização da empresa, ditam mais o seu sucesso e valorização salarial do que o seu talento para a gestão.

