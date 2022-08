Novas ações da EDP podem ser trocadas a partir de segunda-feira

As novas ações da EDP vão poder ser trocadas a partir de segunda-feira, 17 de junho, depois de a elétrica ter oficializado o aumento de capital de 1020 milhões de euros. Este dinheiro será utilizado pela elétrica para uma nova fase da sua vida: a compra da empresa espanhola Viesgo.

Como é obrigatório por lei, esse aumento de capital, concluído com sucesso na passada semana, “foi registado, na presente data, junto da competente Conservatória do Registo Comercial”, segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em causa está a emissão de 309 milhões de novas ações da EDP, que tinham um preço de subscrição de 3,30 euros (e um valor unitário de 1 euro). Estas ações vão juntar-se às 3,6 mil milhões de ações que já existiam.

“Deste modo, o capital social da EDP é atualmente de €3.965.681.012,00, representado por 3.965.681.012 ações ordinárias, escriturais e nominativas, de valor nominal unitário de 1,00€”, continua a nota da empresa atual e interinamente liderada por Miguel Stilwell.

De acordo com a mesma fonte, “prevê-se que as 309.143.297 novas ações emitidas no âmbito da oferta estejam admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon a partir do próximo dia 17 de agosto de 2020 (inclusive)”.

Quer isto dizer que, na próxima segunda-feira, é expectável que as novas ações possam já ser transacionadas e trocadas de mãos. Todas terão os mesmos direitos, nomeadamente o acesso aos dividendos que venham a ser atribuídas pela EDP.

A grande maioria dos novos títulos ficou nas mãos dos já acionistas, que investiram para manter as suas posições, como os casos da China Three Gorges (220 milhões) e da espanhola Oppidum Capital (74 milhões). A equipa de gestão também investiu o correspondente à sua posição, com António Mexia a colocar 26 mil euros, apesar de, por conta da investigação judicial que o suspendeu de funções, ter colocado sob caução 1 milhão de euros.