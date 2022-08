Concessão de crédito a empresas disparou no primeiro semestre - e taxa de juro também subiu

O custo do crédito às empresas aumentou em junho, noticiou esta terça-feira o Jornal de Negócios. Nesse mês, a taxa de juro média para novas operações de crédito a sociedades não financeiras era de 1,73%, mais 0,17 pontos percentuais do que maio: é a primeira subida desde o início de 2020, e a subida mais expressiva desde fevereiro de 2018.

Numa altura em que a banca tem tido linhas de crédito garantido pelo Estado no valor de seis mil milhões de euros, este aumento não tem, porém, influenciado a procura por crédito por parte das empresas, com a concessão de capital a disparar no primeiro semestre de 2020: mais de 19,5 mil milhões de euros foram emprestados pelos bancos ao setor empresarial. É uma subida de quase 30% em relação a igual período de 2019.

As linhas de crédito garantido pelo Estado no valor de seis milhões de euros já estão esgotadas, mas acaba de ser lançada uma nova linha de crédito no valor de mil milhões de euros, também estatal, destinada a financiar as micro e pequenas empresas.