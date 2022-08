Startup quer tratar covid-19 a partir de secreções de rãs

A história da Bioprospectum começa em 2018, com a captura de rãs nos Açores, envolve estímulos bioelétricos, passa por uma plataforma informática que faz simulações com péptidos e, se tudo correr bem, chegará ao final do primeiro capítulo nos próximos meses. “Sabemos que há sempre contratempos, mas esperamos que em outubro possamos ter dados concretos que nos permitam criar uma alternativa de tratamento para a covid-19”, explica Alexandra Plácido, fundadora da startup incubada no UPTEC, no Porto. Atualmente a empresa está a trabalhar com dois péptidos que, numa primeira análise, revelaram capacidade para impedir a fusão do vírus SARS-CoV-2 com as células humanas.

Hoje a expectativa está centrada no desenvolvimento de antivirais para o SARS-CoV-2, mas na Bioprospectum ninguém esconde que essa hipótese resulta de um redirecionamento de atividades. Antes de começarem a trabalhar em alternativas para a covid-19, os mentores da empresa começaram por participar no projeto Vida-Frog, nas ilhas de Santa Maria e São Miguel, com vista à recolha de secreções de rãs verdes ibéricas, que contêm péptidos que poderão ser úteis para a indústria farmacêutica, alimentar ou cosmética.