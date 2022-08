Paul Collier: “O capitalismo está eticamente nu e será destruído se não mudar”

A pandemia de covid-19 coloca desafios acrescidos ao capitalismo, e é preciso “enfrentar a ascensão do individualismo e a destruição do sentido de comunidade, bem como o desvio das empresas de cumprirem objetivos sociais para apenas buscarem o lucro”, defende Paul Collier.

O economista britânico acaba de lançar um novo livro, intitulado “Greed Is Dead” (“A Ganância Está Morta”), escrito durante a pandemia, que viveu de muito perto, porque a sua mulher foi infetada pelo vírus. E falou com o Expresso a partir de França, onde se encontra, sobre a crise e o futuro.

A pandemia de covid-19 está a provocar uma crise económica e social profunda. O impacto será desigual?

Sim, será muito desigual, tanto entre países como em cada país. No livro “O Futuro do Capitalismo” focava a importância do conceito de comunidade e de descentralizar, afastando-nos da ideia de que “quem está no topo é que sabe”. Estes temas são muito importantes para lidar com a crise de covid-19. Vemos grandes diferenças entre países, que têm muito a ver com até que ponto as pessoas estão disponíveis para pensar nas outras. Portugal tem-se saído bastante bem pelos padrões europeus.

