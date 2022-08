Uber vs. Uber Eats: pela primeira vez a entrega de comida gerou mais dinheiro do que o transporte de passageiros

As receitas da Uber Eats no segundo trimestre deste ano atingiram 1,2 mil milhões de dólares, enquanto o transporte de passageiros totalizou apenas 790 milhões. É a primeira vez na história da Uber que o serviço de entrega de comidas gerou mais dinheiro do que o serviço original da empresa norte-americana.

Contas feitas, as receitas da Uber caíram 29% entre abril e junho em comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando 2,2 mil milhões de dólares. É a queda mais íngreme desde que a companhia entrou em bolsa em maio de 2019. Ainda assim, a receita total ficou acima do que tinha sido previsto por analistas de Wall Street, segundo o The New York Times.

O jornal aponta que o rombo causado pela pandemia de covid-19 no principal negócio da Uber foi “inconfundível.” O dinheiro das viagens antes das despesas, incluindo a parte dos motoristas, caiu 73% em relação ao ano passado. Assim, ao mesmo tempo que a covid-19 esmagou o mercado do transporte de passageiros, fez aumentar a procura pelo serviço da Uber Eats. Recentemente, a Uber chegou a acordo para comprar a Postmates, uma companhia especializada em entregas de comida ao domicílio, por 2,65 mil milhões de dólares.

Em todo o mundo, as inscrições de novos restaurantes na plataforma cresceram 70% desde fevereiro, e entre fevereiro e abril os pedidos de entrega em restaurantes pequenos aumentaram 40%.

Ao Expresso, fonte oficial da Uber Portugal disse que a empresa “não está a comentar o negócio em nenhum mercado específico”, e por isso não avançou dados recentes sobre o panorama nacional. No entanto, adianta que a Uber Eats já cobre cerca de 50% da população portuguesa e está disponível em 47 cidades, tendo uma oferta de mais de 4.000 restaurantes disponíveis em todo o país. Em todo o mundo, há 111 milhões de pessoas que usam todos os meses os dois serviços da Uber.