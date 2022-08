Aumento de capital começou e acabou e EDP ainda não é formalmente arguida

A operação de aumento de capital da EDP, para arrecadar 1020 milhões de euros, foi realizada durante duas semanas com um pano de fundo: o da elétrica ser arguida no processo que investiga rendas excessivas pagas pelo Estado. Ora, já se sabe que a empresa vai ser constituída arguida na investigação, mas esse formalismo ainda não aconteceu. Entretanto, o presidente executivo da elétrica, António Mexia, já deixou no banco um milhão de euros como medida de coação no mesmo processo.

