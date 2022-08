PSI20 cede 0,56% e acompanha tendência negativa das praças europeias

O principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou hoje com uma descida de 0,56% para 4.378,27 pontos, em linha com as bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 caíram, quatro subiram e a Ibersol e a REN ficaram inalteradas em, respetivamente, 5,30 euros e 2,44 euros.

A liderar as perdas ficaram os CTT, que recuaram 2,33% para 2,51 euros.

Os CTT registaram no primeiro semestre deste ano prejuízos de dois milhões de euros, o que comparam com lucros de nove milhões de euros em igual período de 2019, conforme foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na quarta-feira.

Entre as principais descidas ficaram ainda o BCP, que se desvalorizou 1,36% para 0,10 euros, a Mota-Engil, que subtraiu 1,26% para 1,25 euros, a NOS, que caiu 1,23% para 3,69 euros e a Jerónimo Martins, que totalizou menos 1,08% para 14,15 euros.

Com perdas inferiores a 1% ficaram a Corticeira Amorim (9,96 euros), a Sonae SGPS (0,60 euros), a Galp (9,31 euros), a Altri (4,38 euros), a Semapa (7,97 euros), a Novabase (3,28 euros) e a Navigator (2,20 euros).

Por sua vez, a liderar as subidas ficou a Pharol, que avançou 0,35% para 0,12 euros.

Também com ganhos abaixo de 1% ficaram a EDP (4,41 euros), a Sonae Capital (0,66 euros) e a EDP Renováveis (13,90 euros).

No resto da Europa, Londres retrocedeu 1,27%, Madrid 1,16%, Paris 0,98% e Frankfurt 0,54%.