Olimpo Real State investe €37 milhões em cinco supermercados

A Olimpo Real Estate Portugal - Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI), lançada no final de 2019 pelo Bankinter e Sonae Sierra, anunciou a compra de quatro supermercados Continente e um Pingo Doce por 37 milhões de euros.

Este é o primeiro conjunto de ativos imobiliários adquirido pelo Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, e integra supermercados e hipermercados localizados em Asprela (no Porto), Mozelos (em Santa Maria da Feira), Covilhã, Faro e Reboleira (Pingo Doce na Amadora), com uma área bruta locável total de 21.227 metros quadrados.

Em comunicado enviado na quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa explica que o investimento total, de 37 milhões de euros, foi realizado com recurso a fundos próprios e a financiamento bancário contratado junto de duas instituições financeiras.

"A Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A. ("ORES Portugal") informa que concluiu a aquisição de um portefólio composto por cinco ativos imobiliários, dando assim início à execução do plano de negócios da ORES Portugal de acordo com a estratégia definida", afirma no comunicado ao mercado.

A ORES Portugal explica que os estabelecimentos comerciais são objeto de contratos de arrendamento de longa duração, quatro com o Continente e um com o Pingo Doce.

“Cerca de um mês depois da entrada da ORES Portugal em bolsa, estas primeiras aquisições representam um passo muito importante na execução da nossa estratégia de investimento. Continuamos atentos ao mercado, onde temos identificados vários ativos imobiliários que reúnem as condições para se integrarem neste portefólio no curto e médio prazo”, afirmou Alexandre Fernandes, diretor de gestão de ativos da Sonae Sierra, num comunicado conjunto enviado às redações.

A Sonae comunicou também, na quarta-feira, à CMVM um ganho de 34 milhões de euros com a venda e posterior arrendamento (sale and leaseback) de quatro supermercados da subisidiária Sonae MC, os Continente Covilhã hiper, inserido no Serra Shopping, Continente Modelo Mozelos, em Santa Maria da Feira, Continente Modelo de Faro e Continente Bom Dia da Asprela.

O capital da SIGI é detido atualmente pelo Bankinter (12%), pela Sonae Sierra (5,14%), estando os restantes 82,86% distribuídos por pequenos acionistas.