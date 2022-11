OCDE. Rendimento disponível per capita recua 1,3% em Portugal

O rendimento disponível 'per capita' na OCDE cresceu 0,1% no primeiro trimestre face ao último de 2019, apesar de no mesmo período o Produto Interno Bruto (PIB) real 'per capita' ter diminuído em média 2%, foi anunciado esta quinta-feira.

Num comunicado, a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) explica que a diferença da evolução do rendimento disponível 'per capita' - um indicador para o qual são deduzidos impostos e contribuições e são adicionados vários benefícios sociais - e do PIB real 'per capita' se explica pelas políticas que muitos governos puseram em prática para compensar a queda de atividade face aos primeiros efeitos da epidemia do novo coronavírus.

No caso de Portugal, os dados da OCDE indicam que o rendimento disponível 'per capita' caiu 1,3% e o PIB real 'per capita' se contraiu 3,9% no primeiro trimestre face ao último trimestre de 2019.

Para as sete principais economias da OCDE (Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá) o PIB 'per capita' diminuiu 2,1% em geral, enquanto o rendimento disponível aumentou 0,1%.

Neste grupo, os Estados Unidos foram os únicos onde o rendimento disponível aumentou 0,7%, refletindo em parte um impacto mais limitado nesse trimestre da crise sanitária, com medidas de contenção mais limitadas.

Em contraste, houve quedas de até 1,8% em Itália e 1,2% na Alemanha, enquanto quedas mais moderadas foram registadas no Reino Unido (0,7%), França (0,3%) e Canadá (0,2%).