Economia mundial deverá cair 4,5% em 2020, segundo uma previsão (menos pessimista) do Deutsche Bank

O Deutsche Bank reviu em alta esta quinta-feira as previsões para o crescimento da economia mundial em 2020. Segundo a Reuteres, o banco alemão destaca em comunicado que a recuperação da economia foi mais vigorosa do que a esperada, depois da quebra histórica da atividade registada durante as medidads de confinamento adotadas pela generalidade dos países durante a pandemia.

O maior otimismo dos economistas do banco vai para a zona euro, com o Deustche Bank a adiantar agora uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) a rondar os 8,6% para o conjunto do ano, depois de ter anunciado um recuo de 12%.

“Na zona do euro, os resultados do segundo trimestre permitem dizer que a atividade económica durante o confinamento não caiu tão severamente quanto temíamos. Estes resultados também demonstram que a recuperação após o confinamento foi mais forte do que a esperada”, afirma o banco alemão, citado pela Reuters.

Os economistas do Deutsche Bank adiantam agora uma contração do PIB mundial a rondar os 4,5% em 2020, menos 1,5 pontos percentuais do que na anterior estimativa.

Para os EUA, o banco prevê uma quebra do PIB de 5,2%, contra um recuo de 7,1% anteriormente previsto e adianta que a maior economia do mundo deverá crescer 3,1% em 2021, contra 2,6% das anteriores previsões.