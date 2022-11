Reels. A resposta do Instagram ao TikTok chegou a Portugal

É considerado o grande lançamento do grupo controlado por Zuckerberg este ano e chega esta quarta-feira a Portugal. O Facebook acaba de lançar o ‘Instagram Reels’, apresentada pela empresa como “uma nova forma de criar e descobrir vídeos curtos no Instagram”. A nova funcionalidade permite gravar e editar vídeos a partir de vários clipes em 15 segundos com áudio, efeitos e novas ferramentas criativas de edição.

As semelhanças entre o Reels e o TikTok são notórias — “a expectativa com o ‘Reels’ é que as pessoas se expressem livremente enquanto entretém os amigos e seguidores, seja através de uma nova dança ou para espalhar a palavra sobre um assunto que considerem relevante”, lê-se no comunicado enviado ao Expresso — e o passo é olhado como uma resposta ao sucesso da concorrente. O mesmo já tinha acontecido com o lançamento das Histórias, funcionalidade nascida com o nome de 'Snap' no Snapchat e que acabou por cimentar a posição de domínio do Instagram.

No que à privacidade diz respeito, salienta-se a possibilidade de partilhar os ‘Reels’ apenas com os respectivos seguidores/amigos através do Feed, algo que muda caso a conta de Instagram seja pública. Nesse caso, os vídeos podem também figurar numa “nova comunidade dedicada ao ‘Reels, integrada no separador ‘Pesquisa’”, aumentando a sua audiência, explica a empresa.