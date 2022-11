Empresa estatal chinesa coloca €220 milhões na EDP e mantém-se como maior acionista

A empresa estatal chinesa China Three Gorges (CTG) investiu 220 milhões de euros no aumento de capital da EDP para manter a participação de 21% que lhe garante a posição como maior acionista, revelou a elétrica em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota, a empresa agora interinamente liderada por Miguel Stilwell revela que a CTG, através da sua unidade na Europa, exerceu o “direito de subscrição de um volume de 66,749,114 ações equivalentes ao percentual do capital social da EDP a que a CTGE, como acionista, tem direito de preferência em virtude do aumento de capital da companhia”. Assim, continuará a ter a sua participação intacta nos 21,47%.

“Sendo a mesma entidade uma subsidiária integralmente detida pela China Three Gorges Corporation (“CTG”), empresa estatal da República Popular da China, passam a ser imputáveis à CTG a totalidade dos direitos de voto relativos às referidas 851,706,138 ações”, aponta ainda o comunicado. O aumento de capital de mil milhões de euros alarga o capital da EDP em 8,45%.

As novas ações da EDP, distribuíveis neste aumento de capital, são subscritas a 3,30 euros. A transação protagonizada pela CTG ocorreu na passada segunda-feira, 3 de agosto, sendo que a operação da elétrica termina esta quinta-feira, com os resultados finais a serem divulgados um dia depois.

Também a segunda maior acionista vai manter o seu peso de 7% no capital da EDP. A espanhola Oppidum Capital, de Fernando Herrero, investiu os 74 milhões de euros que lhe permitem manter a sua posição na elétrica, de acordo com outro comunicado ao regulador do mercado de capitais.

Há depois seis grupos de investidores (fundos de investimento, sobretudo), com posições a variar entre 2% e 3%, incluindo o fundo de pensões do BCP. Sobre esses, ainda não há dados.

Para além dos grandes acionistas, também os administradores têm vindo a revelar a sua participação nesta operação, que permite à EDP financiar parcialmente a compra da empresa espanhola Viesgo. Ao todo, cinco membros da equipa de administração investiram em torno de 110 mil euros para manter as respetivas posições numa operação que vai alargar em 8,45% o capital da elétrica. Um deles é António Mexia que, mesmo suspenso da sua função de CEO, colocou 26 mil euros em ações da EDP.

Mesmo que nem todos os acionistas subscrevessem as ações a que têm direito nesta operação, um conjunto de seis bancos, onde se encontra o português BCP, comprometeu-se a garantir a colocação das restantes ações.