Imobiliário. POP ganha novos clientes e puxa pelo mercado de escritórios no Porto

A nova sede da consultora internacional PwC no Porto vai instalar-se no POP - Porto Office Park, na Boavista. A IT Sector Digital Transformation também escolheu o novo complexo de escritórios da holding Violas Ferreira para os seus escritórios na cidade. Ao todo são mais 4.500 metros quadrados (m2) comercializados neste projeto de 100 milhões de euros a provar que a procura no segmento de escritórios continua ativa.

