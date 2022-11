Governo e AR já têm proposta da Anacom para a nova lei das comunicações. Haverá mais proteção dos consumidores

A Anacom, avançou esta terça-feira, dia 4, em comunicado, que já entregou ao Governo e à Assembleia da República (AR) o anteprojeto de transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, que irá dar origem à Lei das Comunicações Eletrónicas. Lei essa que deverá entrar em vigor no final do ano e que definirá o quadro regulamentar que será aplicado ao sector das comunicações nos próximos anos.

A lei que ainda vigora foi criada há cerca de 15 anos e tem sido objeto de alterações pontuais ao longo da sua vigência.

A proposta da Anacom, sublinha o regulador, segue o disposto no Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, resultado de diretivas da Comissão Europeia, em cuja discussão e elaboração participou ativamente ao longo dos últimos anos. O anteprojeto é um documento de cerca de 200 páginas que consagra um vasto conjunto de contributos recebidos também em consulta pública.

No novo código "consagram-se novos mecanismos de regulação dos mercados, propõe-se uma diferente abordagem do serviço universal visando dar resposta a necessidades específicas de conectividade e consagram-se regras harmonizadas em matéria de gestão de espectro que visam a criação de condições para promover a rápida implementação do 5G na Europa". O leilão do concurso de 5G deverá arrancar em outubro, e está previsto que as licenças sejam atribuídas em 2021.

A Anacom aponta, no comunicado, temas que merecem particular destaque na futura lei. Um deles é a proteção dos utilizadores, sendo "proposto um reforço dos direitos em matéria de mobilidade dos assinantes no mercado, em linha com as recomendações formuladas pela Autoridade da Concorrência". E aqui estamos a falar sobretudo de fidelização.

Mudar as regras da fidelização e proteger os consumidores

O regulador, liderado por João Cadete de Matos, frisa que são recuperadas "algumas das propostas que a Anacom apresentou ao Governo e à AR em fevereiro de 2019". E uma delas, particularmente importante, está relacionada com a fidelização dos clientes. Assim, se a proposta da Anacom for acatada, os encargos passam "a ter como limite máximo uma percentagem do valor das mensalidades vincendas, em função do tempo de contrato cumprido". Ou seja, deixa de haver penalizações à cabeça para quem muda de operador ou quer sair antes do fim do período de penalização.

Outra das mudanças é que a escolha dos membros do Conselho de Administração da Anacom, passa a ser feita através de um "processo de seleção aberto e transparente", propondo o regulador um "concurso público em condições a definir". São ainda sugeridas regras de alternância de género do presidente do conselho de administração e com representação mínima de 33% de cada género nos vogais do mesmo órgão.

O anteprojeto de diploma de transposição foi aprovado pela Anacom a 31 de julho, dando cumprimento à prioridade de atuação prevista no seu Plano de Atividades para o triénio 2020-2022 e em resposta à solicitação que lhe foi formulada no âmbito das suas atribuições de coadjuvação ao Governo.