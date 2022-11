Desemprego baixa em Espanha pela primeira vez desde a pandemia

O desemprego em Espanha caiu em julho pela primeira vez desde fevereiro, graças ao levantamento gradual de medidas restritivas destinadas a conter a epidemia do novo coronavírus, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Ministério do Trabalho espanhol, citados pela agência Reuters.

O número de desempregados caiu 2,33% em julho relativamente a junho, um declínio de 89.846 pessoas. Trata-se da maior queda mensal registada desde o mês de julho de 1997, disse ainda o ministério.

Espanha tem 3,77 milhões de pessoas desempregadas. Em relação ao período homólogo de 2019, mais 761.601 estão sem emprego.

Em ritmo mensal, o desemprego caiu em todos os sectores, exceto na agricultura, que registou um aumento de 5,9% associado ao final da colheita de frutas.

“O aumento nas contratações, o dobro do número de abril, indica uma forte recuperação das actividades”, considerou a ministra do do Trabalho, Yolanda Diaz, através do Twitter.