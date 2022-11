Concessionárias das autoestradas esperam pior segundo semestre de sempre

Em 2019, as receitas geradas nas portagens das autoestradas foram de 1.205 milhões de euros, um aumento de 8.2% em relação a 2018, segundo indicadores da Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens (APCAP), noticiados esta terça-feira pelo Jornal de Negócios. Foram 3,3 milhões de euros por dia.

De todas as 24 concessionárias, a Brisa, gestora de 11 autoestradas que totalizam 1.100 quilómetros, foi a que obteve a maior fatia das receitas: mais 5,6% que os 625 milhões registados em 2018. Seguiu-se a Lusoponte, com receitas de 86,7 milhões devido à gestão das duas pontes sobre o Tejo.

As receitas das concessionárias portuguesas incluídas na análise da APCAP têm vindo a subir todos os anos desde 2013, ano em que o valor se se fixou nos 812 milhões de euros. No entanto, a associação alerta que a atual pandemia provocou uma quebra no tráfego, com uma queda de 11% no primeiro trimestre deste ano. Assim, a APCAP antecipa que o segundo trimestre seja “ainda substancialmente inferior, sendo previsivelmente o pior” desde que fazem estatísticas.

Em comparação com 2018, no ano passado existiram mais 629 veículos a circular por dia em todas estas vias, colocando o tráfego médio diário anual nos 16.393 veículos - ou seja, mais 4%.