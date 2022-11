“Nada substitui o Reino Unido”

Iniciou funções quando o turismo estava em crescendo acelerado, o reconhecimento internacional era uma constante e os prémios mundiais para o sector se multiplicavam, mês após mês. Hoje, Luís Araújo, o presidente do Turismo de Portugal, tem em mãos a maior crise de que há memória, agravada por “externalidades” impossíveis de controlar. “Turismo de Confiança” é umas das novas categorias do PNT — Prémio Nacional de Turismo, e ponto de partida para um ciclo de cinco entrevistas com personalidades do sector.



O Instituto Nacional de Estatística (INE) acabou de revelar que um total de 24,6 milhões de turistas (não residentes) visitaram Portugal em 2019, o que corresponde a uma subida de 7,9%. Com os dados disponíveis, quando será possível voltar a ter este número de turistas no país?

Apesar de ter uma perspetiva positiva é impossível dizer quando. Portugal está numa situação muito particular, por duas razões: primeiro, nada daquilo que nos trouxe esse número de turistas está prejudicado; em segundo, existe muita vontade por parte de todos — sector e fora do sector — de voltar a receber os 24 milhões de visitantes. Temos feito o nosso trabalho, mas, claramente, esta atividade não vive isolada e depende muito de fatores externos, mas também de situações que antes nem pensámos que fossem possíveis, como a criação de barreiras para viajar de um país para outro. O que temos de fazer já é prepararmo-nos, não só para as novas necessidades, como para estas “externalidades”, que não controlamos.

Internamente, o que pode e deve ser feito para ajudar o sector?

Ganharmos confiança enquanto empresas e prepararmo-nos para qualquer cenário. Como? Focando-nos no cliente, percebendo exatamente quais são as suas necessidades, mantendo uma relação muito próxima e tornando as nossas empresas mais competitivas, mais eficientes, mais ligadas ao consumidor, com maior trabalho em rede, porque nenhuma das nossas áreas — hotéis, empresas de animação turística e agências de viagens — trabalha sozinha.



Mas existe uma questão, anterior a essa, que é a sobrevivência das próprias empresas...

Preservar empresas e postos de trabalho tem sido a nossa prioridade absoluta! Obviamente que esta é a altura forte para o turismo, nomeadamente em algumas zonas do país, mas também é sabido que temos dinamizado a oferta durante todo o ano. Por isso, este outono e inverno até podem ser melhores do que os anteriores. Temos todas as condições para que tal aconteça e o que importa agora é tentarmos gerir a situação numa ótica de necessidades, por um lado, e de estimular a procura, por outro, com o objetivo de ganhar no outono e inverno aquilo que provavelmente não vamos ter no verão. Ainda acreditamos que é possível recuperar uma parte do que perdemos no segundo trimestre.



O Reino Unido voltou a não incluir Portugal nos chamados “corredores seguros”. Isto significa que em Portugal, mais precisamente no Algarve, o verão está perdido?

Apesar do esforço na retoma da capacidade aérea com a região, estes fatores externos restringem a captação de turistas, além de criarem confusão nos consumidores e gerarem uma onda de desconfiança internacional. Continuamos com campanhas ativas no Reino Unido e com foco sobretudo no Algarve. Paralelamente estamos a verificar bons movimentos do mercado interno e a procura de outras nacionalidades, como França e Alemanha. Obviamente, que nada substitui o Reino Unido e a relação que existe com o Algarve no verão, mas estamos a trabalhar para que se possa recuperar algo do verão e tentar estender a época alta para lá de setembro até porque o Algarve tem condições únicas para ser, também, um excelente destino de outono.



Com todos estes cenários, qual é a perspetiva de quebra até ao final de 2020?

Apesar de a expectativa ir variando todos os dias, diria que a partir dos números que a Organização Mundial de Turismo tem passado em termos de recessão mundial, Portugal deve situar-se entre 50% a 60% de quebra quando comparado com o ano anterior. Os dados que temos atualmente são até maio e aí a quebra é de 40%. Com o esforço de todos temos ainda alguma esperança no segundo semestre e terceiro trimestre do ano.



Neste momento, o turismo está a sobreviver graças à procura interna. Aceita a crítica de que os portugueses foram esquecidos e que, só agora, por causa da crise, se voltou a apelar ao “ir para fora cá dentro”?

Não concordo com essa visão. O esforço que tem sido feito por várias entidades em divulgar a oferta turística nacional dentro do país é exemplar. Compreendo as críticas, mas considero ser necessário olhar para o que tem acontecido em Portugal nos últimos anos e o que tem acontecido é muito positivo. A prova disso é que um terço dos turistas ou hóspedes em território nacional são portugueses. Aquilo que pretendemos é estimulá-los, nesta altura, até por uma questão de orgulho nacional, a passar férias em território nacional.



Para esse estímulo está previsto algum incentivo por parte do Estado?

Essa é uma ótima pergunta que eu adoraria saber responder e que espero responder muito em breve.



Qual é expectativa do Turismo de Portugal em relação ao bolo dos novos fundos europeus que vão começar a chegar em 2021?

Não é do Turismo de Portugal, mas sim do turismo em Portugal. Se considerarmos que o sector representa mais de 50% das exportações de serviços, mais de 20% do total de exportações, 14% do PIB e 10% da força de trabalho, então considero lógico que o turismo tenha a correspondente fatia.

O QUE PRECISA SABER SOBRE O PRÉMIO NACIONAL DE TURISMO



As categorias:

Turismo em Rede - Distingue projetos que se destaquem na utilização de aplicações tecnológicas que contribuem para Portugal se afirmar como um destino inteligente

Turismo Autêntico - São elegíveis projetos que valorizem os recursos culturais e naturais e reforcem a coesão territorial

Turismo de Confiança - Procuram-se produtos e destinos que visem a ligação com o consumidor, associados a temáticas como a fidelização

Turismo Inteligente - Reconhece a valorização dos profissionais nas entidades e a aposta na sua inovação para marcar a diferença

Turismo Sustentável - Será premiado quem se destacar pela implementação de práticas de eficiência e quem procurar reduzir os custos ambientais



As datas:

15 de setembro - É a data limite para concorrer e para as nomeações dos dois comités e do júri

31 de outubro - Termina a primeira fase de filtragem, que resultará num top 10 de candidaturas em cada categoria

Novembro Comités e júri entram em ação para escolher quem ganha o PNT

Dezembro - Realiza-se a cerimónia de atribuição dos prémios



A candidatura:

- Inclua e destaque os elementos que considere fazerem mais sentido para a categoria a que se propõe. Por exemplo, se concorrer para o Turismo Sustentável, fale das suas iniciativas nesse sentido

- Os vencedores terão direito a um vídeo promocional, à possibilidade de referir a distinção alcançada e a uma referência no “Boa Cama Boa Mesa” (caso sejam projetos de alojamento ou restauração)

- Para se habilitar a vencer o PNT, inscreva-se em www.premionacionalturismo.pt

Textos publicados no Expresso na edição de 1 de agosto de 2020