Investimento das empresas em I&D dispara 50% em 2019

Há cada vez mais empresas a aproveitarem os descontos no IRC atribuídos pelo sistema de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento empresarial (SIFIDE).

Segundo o ministério da economia, no último ano fiscal a despesa declarada pelas empresas em atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) aumentou quase 50% de 782 milhões de euros para 1.168 milhões de euros. O número de candidaturas também subiu 47% face ao ano fiscal anterior.

Os dados vêm da Agência Nacional de Inovação (ANI) que fechou, no final do mês de julho, as candidaturas ao SIFIDE relativo ao ano fiscal de 2019.

As candidaturas agora em análise pela ANI incluem 6.470 projetos de I&D promovidos por empresas e uma parte desse esforço será agora compensado através de uma dedução à coleta do IRC.

O presidente da ANI, Eduardo Maldonado, explicou recentemente ao Expresso porque o SIFIDE vale a pena para as empresas portuguesas: “O Estado pode devolver-lhes entre 32,5% e 82,5% do investimento realizado através de um crédito fiscal que nem precisa de ser usado já, mas nos anos seguintes. Ou seja, mesmo que as empresas deem agora prejuízo, podem sempre usar este crédito fiscal após a crise”.

As despesas de investigação apoiadas pelo SIFIDE incluem a contratação de investigadores e a aquisição de novos conhecimentos científicos ou técnicos, assim como a exploração de resultados de trabalhos de investigação ou de outros conhecimentos científicos ou técnicos com o objetivo de desenvolver e/ou melhorar substancialmente produtos, serviços ou processos de fabrico.

Como o presidente da ANI também referiu ao Expresso, as empresas nem precisam de fazer a sua própria I&D para obterem este desconto no IRC. Basta que apliquem parte dos seus lucros na participação no capital de instituições de I&D ou mesmo em fundos de investimento especificamente destinados a financiar outras empresas no seu esforço de inovação. “Imagine que um pequeno empresário não faz I&D, mas decide começar a aplicar 100 mil euros do seu lucro em unidades de participação deste tipo de fundos de investimento. Nesse primeiro ano, poderá obter 82,5% para descontar no IRC”, disse Eduardo Maldonado.

Esta alternativa para aceder ao benefício fiscal também está a ser cada vez mais explorada pelas empresas. De facto, os dados agora revelados pelo ministério da Economia revelam um crescimento dos investimentos associados a fundos de apoio à I&D, que praticamente duplicaram de 78 milhões de euros para 221 milhões de euros no ano fiscal de 2019.

Segundo o Ministério da Economia, estes dados confirmam o dinamismo das empresas nacionais e a tendência reconhecida recentemente pela Comissão Europeia ao colocar Portugal no 12º lugar do ranking dos países mais inovadores da União Europeia.

Desde 2006, o Estado Português já atribuiu 2.349 milhões de euros em benefícios fiscais a 3.193 empresas.