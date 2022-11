Corticeira Amorim com quebras de 5% nas vendas e de 15% nos lucros

A Corticeira Amorim anunciou hoje uma redução de 5% nas vendas do primeiro semestre, para os 391,6 milhões de euros, "apesar da atividade industrial se ter mantido quase em pleno ao longo do semestre". Em comunicado enviado à CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a corticeira refere, também, uma quebra homóloga de 15% nos lucros, para os 34 milhões de euros.

"A intensificação da crise sanitária e as medidas implementadas pelos diferentes países para dar resposta à Covid-19, tiveram um impacto negativo no volume de negócios de todas as unidades de negócio no segundo trimestre do ano", refere a empresa liderada por António Rios Amorim. O impacto da pandemia foi "mais severo" no segundo trimestre do ano, "particularmente no mês de maio", acrescenta.

O EBITDA consolidado atingiu os 65,9 milhões de euros, (-3,4%). O rácio EBITDA/Vendas subiu 16,6%, para os 16,8% e a dívida remunerada líquida ficou nos 116 milhões de euros, 46 milhões abaixo do final do ano passado "apesar do aumento do investimento em ativo fixo (18,4 milhões de euros) e da aquisição de 30% da Elfverson (2 milhões de euros)". E, excluindo o evento não recorrente associado à venda da US Floors, a quebra dos lucros no semestre (15%) fica nos 9,8%.

Por unidade de negócios (UN), as rolhas, com uma quota de 72% das vendas consolidadas, caíram 5,4%. para os 279,6 milhões de euros, ressentindo-se da quebra do consumo de vinho no canal HoReCa e do encerramento temporário de alguns dos seus clientes, particularmente na região de Champagne e Cognac. Assim, os segmentos de rolhas para vinhos espumosos (-12%) e para bebidas espirituosas (-7%) foram os que sofreram maiores correções.

A UN Revestimentos foi a única a registar um crescimento de vendas no semestre (5,0%), "confirmando a tendência positiva verificada início do ano". As UN Aglomerados Compósitos, Matérias-Primas e Isolamentos apresentaram quedas homólogas de vendas de 5,9%, 6,3% e 14,3%, respetivamente,

Quanto a dividendos, "considerando as consequências da pandemia e o inerente agravamento do contexto económico e social, em Portugal e no mundo, e em face da séria situação de incerteza quanto à retoma da normal atividade económica, o Conselho de Administração da Corticeira Amorim decidiu não propor, no corrente ano, a atribuição de um dividendo extraordinário em dezembro, como como vinha acontecendo desde 2012". Esta decisão, afirma, "reflete a gestão assumidamente conservadora do balanço que tem sido seguida e tomou em conta o reforço de prudência que o atual contexto adverso implica".

Sobre o futuro, a administração da Corticeira Amorim diz que "a incerteza quanto à escala, dimensão e duração do atual momento, torna difícil avaliar a dimensão dos impactos diretos e indiretos da Covid-19, estando a sua mensuração largamente dependente da extensão da sua disseminação e dos seus efeitos sobre a economia global.". E acrescenta: "após um segundo trimestre muito desafiador, espera-se uma gradual recuperação na segunda metade do ano. Esta evolução estará, no entanto, muito dependente do desenvolvimento desta grave crise sanitária e da eventual necessidade de medidas de confinamento adicionais".