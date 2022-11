Apoio às empresas para pagar subsídio de Natal é menor com novo lay-off

O novo lay-off, em vigor a partir deste mês, inclui um apoio às empresas para o pagamento do subsídio de Natal, mas esse valor é mais baixo do que o que foi discutido com os parceiros sociais, explica o Jornal de Negócios desta segunda-feira, acrescentando que os descontos de taxa social única (TSU) também são menos generosos do que no anterior lay-off simplificado.

Na prática, as empresas terão de pagar o subsídio de Natal na íntegra e serão apoiadas se esse subsídio for pago durante a aplicação do lay-off. Isto representa uma mudança em relação ao regime de lay-off simplificado e também à proposta apresentada pelo Governo aos parceiros sociais há cerca de duas semanas.

Nesse documento, era referido que a Segurança Social iria contribuir com “um montante correspondente a metade da compensação retributiva.” No entanto, no decreto-lei publicado a regra é alterada, e o apoio ao pagamento do subsídio de Natal passa a ser equivalente ao “duodécimo” de metade da compensação retributiva, multiplicado pelos meses de apoio. “Se uma empresa tiver o apoio durante quatro meses, pode receber, por hipótese, 33 euros em vez de 100”, exemplifica o Negócios.

Já os descontos na Taxa Social Única (TSU), a cargo do empregador, só serão aplicados sobre a compensação retributiva. Ou seja, as empresas terão de assumir o custo do salário das horas trabalhadas e dos 23,75% da TSU que incide sobre essas horas, sendo que “o desconto ou isenção depende da dimensão da empresa”, detalha o jornal.

Para calcular essa compensação, que terá de ser no mínimo de 635 euros e no máximo de 1.905 euros (como no anterior lay-off), contam apenas a retribuição base, prémios mensais, subsídios regulares mensais, turnos e trabalho noturno. O subsídio de refeição só será considerado quando fizer parte da retribuição, e as comissões de vendas não entram nas contas.