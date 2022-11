Pandemia corta até 30% nos resultados das imobiliárias em seis meses

As principais empresas de mediação imobiliária registaram perdas significativas no que respeita a vendas e transações nos primeiros seis meses deste ano. A Remax teve uma quebra de 20%, na ERA as perdas chegaram aos 30%, e a Century 21 registou quebras de 13% na sua atividade. Ainda assim, em tempo de balanço, os indicadores do segundo trimestre deste ano apontam, genericamente, para uma lenta recuperação do sector. Porém, perante a incerteza da pandemia, ninguém arrisca fazer grandes projeções até ao fim deste ano.

“Seria imprudente antecipar até que ponto esta crise sanitária terá um impacto específico no sector imobiliário, a médio e longo prazo, uma vez que o cenário muda quase a cada dia. Sabe-se, contudo, que será algo temporário”, diz ao Expresso o diretor-geral da Century 21. Para Ricardo Sousa, o sector imobiliário está a demonstrar resiliência e estabilidade. A empresa acaba de apresentar os resultados relativos aos primeiros seis meses de 2020, que já a refletem os efeitos causados pela pandemia. No que respeita à faturação, a Century 21 teve uma quebra acima dos 12% (de €20,5 milhões no ano passado, para €19 milhões este ano).