Fundos. +COESO gera 170 empregos em duas semanas

O programa de apoio à contratação +COESO Emprego já recebeu mais de 120 candidaturas para a criação de pelo menos 170 postos de trabalho. O primeiro balanço revela que entre 15 e 28 de julho foram recebidos €12,8 milhões de pedidos de apoio através de 123 candidaturas, das quais 107 interessadas nos subsídios para criar emprego no interior e 16 no litoral. O maior número de candidaturas veio da Região Norte (86), seguida do Centro (19), Alentejo (16) e Lisboa e Vale do Tejo (2).

Lançado pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, este programa conta com €90 milhões de subsí­dios europeus dos programas regio­nais do Portugal 2020 para dinamizar a criação de 1600 postos de trabalho por todo o país.