Aquila Capital prepara novo investimento em Portugal

Portugal tem sido uma plataforma de investimento recorrente para a gestora de ativos alemã Aquila Capital. Em 2017, a empresa, com sede em Hamburgo, anunciou a compra de quatro centrais solares com uma capacidade de 170 megawatts (MW), em 2018 comprou à EDP um lote de 21 pequenas centrais hídricas e em 2019 investiu €100 milhões num ativo imobiliário na Azambuja… E agora prepara-se para um novo investimento imobiliário em Portugal, próximo do Porto, revelou ao Expresso Lars Meisinger, administrador da Aquila Capital que lidera a área de assessoria de clientes internacionais.

Em maio deste ano, a Aquila Capital abriu o seu escritório em Portugal, um pequeno espaço em Lisboa, onde trabalha uma equipa de uma dezena de pessoas, que Lars Meisinger acredita que crescerá. “Temos planos para ampliar a equipa de acordo com a nossa perspetiva de crescimento em Portugal”, indica o gestor, que antes de se juntar à Aquila Capital, em 2016, já tinha passado pelas áreas de gestão de ativos do UBS e da Blackrock.