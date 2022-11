Lucro da Brisa cai quase 60% para 34,5 milhões fruto do impacto da pandemia 

O ano de 2020 tinha arrancado bem, e foi isso que permitiu que a Brisa acabe por registar lucro na primeira metade do ano, com os resultados líquidos a fixarem-se nos 34,5 milhões de euros contra os 82,3 milhões no primeiro semestre de 2019, uma quebra de 58,6%. As receitas das portagens caíram 29,7% para 200,8 milhões de euros.

"No mês de março foi declarado pelo Governo Português o ‘Estado de Emergência’ (...) o qual provocou um impacto negativo no regular funcionamento das infraestruturas rodoviárias concessionadas à BCR, na medida das restrições impostas à circulação de pessoas e ao livre exercício de atividades económicas. O cumprimento destas medidas originou um decréscimo significativo nos níveis de tráfego e consequentemente nos resultados da BCR", reconhece a Brisa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Dados revelados pelo Brisa mostram que nos primeiros 6 meses do ano houve uma variação negativa do Tráfego Médio Diário (TMD) de 32,2% face ao 1º semestre de 2019, a que correspondeu um volume de tráfego de 13 452 veículos por dia. "Todas as autoestradas da concessão registaram decréscimos de procura, tendo o TMD caído entre 18,2% na A14 e 37,3% na A6", salienta a empresa. Os veículos pesados foi quem teve o menor decréscimo: 10,6% contra os 33,6% dos veículos ligeiros.

A Brisa revela ainda que no primeiro semestre de 2020 os proveitos operacionais desceram para 212,9 M€. As receitas relacionadas com as portagens, como já referido, caíram 29,7% para 200,8 milhões de euros e as das áreas de serviço recuaram 11,2% para os 9,4 M€.



Já o resultado operacional (EBITDA) no 1º semestre de 2020 reduziu-se em 36,6% para 147,3 M€. O EBIT foi de 78,7 M€, o que representa um decréscimo de 47,9% face ao período homólogo.

A 30 de junho de 2020 a dívida bruta da Brisa era de 1 913,3 mihões de euros, tendo sido amortizados no semestre 19,5 mihões de euros referente ao empréstimo do BEI e reduzidas em 41 milhões de euros as utilizações no âmbito de programas de papel comercial com garantia de subscrição.

A Brisa sublinha que as notações de rating atribuídas à Brisa mantiveram-se inalteradas apesar da pandemia, e foram de “A-” pela Fitch Ratings e de “Baa2” pela Moody’s.