Governo espera reaver dois terços dos gastos com a pandemia

O Governo espera reaver quase dois terços das verbas gastas em medidas adotadas especificamente para responder à pandemia, avança o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira.

A covid-19 já custou 3.733 milhões de euros às administrações públicas, mas, deste valor, 64% (2.423 milhões de euros) dizem respeito a prorrogações e adiamentos de impostos.

Estes valores ajudam a explicar o défice de 6.776 milhões de euros registado no primeiro semestre deste ano, como revelou o boletim de execução orçamental publicado esta semana pela Direção-geral do Orçamento (DGO).

De acordo dados da DGO, a medida com maior impacto na receita foi o alargamento do prazo de autoliquidação do modelo 22 do IRC, até ao final de julho.

Só a flexibilização do IRC implicou o adiamento da entrada de 1.544,6 milhões de euros nos cofres públicos.