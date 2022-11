Intelcia, empresa de outsourcing da Altice, vai contratar cerca de 500 pessoas

A Intelcia, empresa de outsourcing, vai contratar cerca de 500 pessoas até ao final deste ano, anunciou a empresa do grupo Altice, detentora da Meo. Cerca de 10% destas novas contratações, diz a empresa em comunicado, são para lugares com responsabilidade na gestão da empresa, nomeadamente chefes de equipa e coordenadores de operações.

"A Intelcia Portugal, empresa do grupo Altice Portugal, atualmente com 2400 colaboradores, vai contratar cerca de cinco centenas de colaboradores até ao final deste ano, para as suas operações a nível nacional (Lisboa, Porto, Castelo Branco, Coimbra e Caldas da Rainha)", adianta a empresa em comunicado. Destinam-se a "projetos em português, francês, inglês, italiano, alemão e castelhano, em diversos sectores de actividade", acrescenta.

“O segundo semestre de 2020 será particularmente aliciante e desafiante para a Intelcia, pois temos projectos internacionais e nacionais a arrancar e outros em crescimento", afirma Carla Marques, country-manager da Intelcia Portugal.

A empresa, criada em 2000, apresenta soluções informáticas (desenvolvimento e gestão de aplicações, segurança), BPO (Business Process Outsourcing) e serviços digitais (marketing e publicidade digitais, gestão de conteúdos e envolvimento em redes sociais, chatbot).