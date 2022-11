Sector empresarial do Estado devia €28,6 mil milhões no final do primeiro trimestre

O conjunto das empresas que integra o sector empresarial do Estado (SEE) devia cerca de €28,6 mil milhões no final do primeiro trimestre de 2020.

Ainda assim, o nível de endividamento deste universo de empresas públicas tem vindo a descer. Durante o ano passado, caiu €2,9 mil milhões (-9,2%), de €31.770 milhões em 2018 para €28. 861 milhões em 2019. E no primeiro trimestre de 2020, voltou a descer para €28.593 milhões.

“Estes dados são insuficientes para extrapolar para os desenvolvimentos expectáveis no final do exercício de 2020. É natural haver alguma sazonalidade (variabilidade intra-anual na acumulação de dívida) e esta diferir de sector para sector de atividade”, esclarece a Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República (UTAO).

Foi precisamente esta segunda-feira que a UTAO se estreou na apreciação regular sobre indicadores agregados da situação económico-financeira das empresas públicas. O relatório chama-se apreciação das parcerias público-privadas (PPP) e do sector empresarial do Estado (SEE): janeiro a dezembro de 2019 e 1.º trimestre de 2020.

Segundo a UTAO, o conjunto das empresas que integraram o SEE registaram um aumento da receita total superior ao dos gastos totais em 2019.

Em termos globais, também aumentou o resultado líquido e os níveis de EBITDA. Esta é a designação inglesa para “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations”, expressão que corresponde ao resultado apurado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos.

A informação utilizada tem por base o Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SiRIEF) da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), tendo sido divulgada pela Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Sector Público Empresarial (UTAM).

Esta informação abrange a totalidade das empresas do SEE em que o Estado tem influência dominante e o acionista é a DGTF ou uma empresa por si detida, direta ou indiretamente. A informação contabilística foi produzida pelas empresas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) e está atualizada a 26 de junho de 2020.