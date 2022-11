Ryanair somou prejuízo de 185 milhões no segundo trimestre (número de passageiros desceu 99% face a 2019)

A companhia aérea Ryanair teve no segundo trimestre deste ano (que corresponde ao primeiro trimestre do seu ano fiscal) um prejuízo de 185 milhões de euros, que compara com um lucro de 243 milhões alcançado no mesmo período do ano passado.

As receitas da empresa afundaram-se de 2,3 mil milhões de euros para apenas 125 milhões, num quadro operacional em que o número de passageiros caiu, em termos homólogos, 99%, de 41,9 milhões para somente meio milhão.

Durante a pandemia, a Ryanair também conseguiu reduzir em 85% os seus custos operacionais, mas isso não foi suficiente para salvar a companhia aérea do prejuízo.

A empresa diz ter tomado medidas, nos últimos meses, para lidar com a pandemia e o impacto da queda da procura, sobretudo face à concorrência de companhias aéreas "fortemente subsidiadas".

"O grupo negociou cortes salariais moderados com o pessoal e os sindicatos que deverá ajudar a evitar perdas de emprego generalizadas", refere o comunicado de resultados da Ryanair.

A empresa espera no segundo trimestre do seu ano fiscal (terceiro trimestre de 2020) um prejuízo mais baixo e conta obter, no exercício de abril de 2020 a abril de 2021 um total de 60 milhões de passageiros.