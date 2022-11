Orçamento. Pagamentos em atraso caem €259 milhões até junho face a 2019

Os pagamentos em atraso atingiram os 452 milhões de euros (ME) no final do primeiro semestre, uma diminuição homóloga de 259 ME, mas um aumento mensal de 63 ME, divulgou esta segunda-feira a Direção-Geral do Orçamento (DGO).

"No final de de junho, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 452,2 milhões de euros, o que representou uma diminuição de 259,4 milhões de euros relativamente ao período homólogo e um aumento de 63,0 milhões de euros face ao final do mês anterior", pode ler-se na Síntese da Execução Orçamental hoje divulgada pela DGO.

Segundo a DGO, "para a evolução homóloga, contribuíram, sobretudo, os Hospitais EPE [empresa] que registaram uma redução de 285,9 milhões de euros, compensados pelo aumento na Administração Regional em 33,1 milhões de euros".

Os hospitais-empresa também tiveram um papel no aumento mensal, já que o seu contributo para a subida contabilizou-se nos 67,4 milhões de euros, segundo a DGO.

Até maio, os pagamentos em atraso tinham-se reduzido 469 milhões de euros face a 2019 e 87 milhões de euros em relação a abril.

A DGO adiantou ainda que em junho "o passivo não financeiro das Administrações Públicas (AP) situou-se em 1.600,6 milhões de euros, tendo registado uma redução de 333,3 milhões de euros face ao período homólogo".

O défice das contas públicas portuguesas agravou-se em 6.122 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, atingindo os 6.776 milhões devido aos efeitos da pandemia de covid-19, divulgou hoje o Ministério das Finanças em comunicado.

"A execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) registou no primeiro semestre um défice de 6.776 ME, representando um agravamento de 6.122 ME face ao período homólogo pelo efeito combinado de contração da receita (-9,5%) e crescimento da despesa (5,4%)", pode ler-se no comunicado das Finanças que antecede a divulgação da Síntese da Execução Orçamental pela DGO.

De acordo com o gabinete de João Leão, "a execução evidencia os efeitos da pandemia da covid-19 na economia e nos serviços públicos na sequência das medidas de política de mitigação".