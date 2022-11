Número de entidades ilegais de concessão de crédito dispara com a pandemia

Todas as catástrofes têm os seus abutres. Até meados de julho, o Banco de Portugal (BdP) identificou 21 entidades ilegais de concessão de crédito a atuar no país, mais do dobro do registado em todo o 2019 (9), avança o “Público” esta segunda-feira.

Segundo a Deco, estas organizações fazem-se passar por intermediários de crédito ou consultores, prometendo novos empréstimos ou a reestruturação dos já existentes.

O único propósito destas entidades, contudo, é a extorsão de dinheiro a famílias em dificuldades financeiras, muitas com empréstimos já em atraso e com dificuldade de recorrer a instituições de crédito autorizadas.

Os burlões começam por pedir uma pequena soma de dinheiro para a abertura do processo, com vista à concessão de empréstimo ou consolidação de créditos existes, seguindo-se outros pedidos de montantes superiores, sem nunca concretizar as operações prometidas.

Por semana, têm chegada “uma ou mais situações de burla” à Deco, conta Natália Nunes, directora do Gabinete de Apoio Financeiro (GAF) da Deco. Estas situações tanto estão a ser reencaminhadas para o BdP como para o Ministério Público.