Novo presidente da Brisa deverá ser conhecido nos próximos dias. Pires de Lima está na corrida

No final de maio, Jan-Willem Ruisbroek, da APG, o gestor responsável pelo investimento do fundo de pensões holandês em infraestruturas,novo dono da Brisa, avançou ao Expresso, que estavam à procura de um presidente da comissão executiva (CEO) para a concessionária de autoestradas portuguesa, e que ele seria um português. O processo de seleção começou em maio e deverá estar concluído na primeira quinzena de agosto, sabe o Expresso.

A APG é a líder do consórcio formado por investidores institucionais holandeses, sul coreanos e suíços, que comprou os 81,1% da Brisa à José de Mello e ao fundo Arcus.

O novo CEO da Brisa irá substituir Vasco de Mello, que deixou a presidência executiva, mantendo-se apenas como presidente do conselho de administração. A José de Mello detém agora cerca 17% da Brisa.

Quem tem estado a fazer a seleção dos candidatos e a traçar-lhe o perfil é a consultora e caça cabeças, Korn Ferry, e a responsável por este processo é, sabe o Expresso, Mariana Branquinho da Fonseca.

Segundo o jornal online Eco, quem está na lista final é Diogo da Silveira, ex-presidente da Navigator, e o ex-ministro da Economia, António Pires de Lima. A opção, diz o jornal, recai sobre Pires de Lima, ex-presidente da Unicer. António Pires de Lima gera atualmente um fundo de investimento, O Horizon Equty Partners, em parceria com o ex-secretário de Estado das Obras Públicas e Comunicações, Sérgio Monteiro.

Porém fontes conhecedores do processo contatadas pelo Expresso dizem que a decisão ainda não está tomada e que o nome do próximo presidente da Brisa só deverá ficar fechado na primeira quinzena de agosto. A José de Mello e a APG não comentam.

O perfil político de Pires de Lima, tendo em conta que o grande desafio da Brisa é renegociar o contrato de concessão, pode jogar a seu favor. Pires de Lima é do CDS, e foi ministro da Economia no governo de coligação PSD-CDS, de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas.

A APG é líder do consórcio, que integra também o NPS, serviço nacional de pensões da Coreia do Sul, e a SLAM, gestora de ativos da seguradora suíça Swiss Life. O investimento dos novos donos da concessionária na Brisa rondou os €2,4 mil milhões.

“A Brisa encaixa bem na nossa filosofia de investimento. É um investimento estável e uma infraestrutura de grande qualidade. Como somos um fundo de pensões, estamos à procura de oportunidades que se mantenham a longo prazo. A Brisa tem boas regras de governação e uma boa gestão”, sublinha então Jan-Willem Ruisbroek.

A APG prevê investir €1,2 mil milhões nos próximos 15 anos.

