Galp sofre prejuízo de 52 milhões de euros no segundo trimestre

A Galp Energia teve um prejuízo de 52 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, provocado pela queda acentuada do preço do petróleo e pela descida histórica no consumo de produtos petrolíferos provocada pela pandemia. No primeiro trimestre a empresa ainda tinha tido um lucro de 29 milhões.

Estes são resultados numa base ajustada aos efeitos de stock de produtos petrolíferos. Contabilisticamente (normas IFRS), o prejuízo da Galp no segundo trimestre ascendeu a 154 milhões de euros, depois de uma perda de 257 milhões no primeiro trimestre.

Na apresentação de resultados trimestrais enviada esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a Galp revela que o seu EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) se afundou de 615 milhões de euros no segundo trimestre do ano passado para 291 milhões no mesmo período deste ano.

A empresa registou no segundo trimestre uma imparidade de 92 milhões de euros associada a pequenos projetos de exploração petrolífera, que veio agravar as contas do primeiro semestre.

No segundo trimestre, apesar de duas plataformas petrolíferas de consórcios de que a Galp faz parte terem parado por causa da Covid-19, globalmente o volume de produção manteve-se estável face ao primeiro trimestre.

A empresa sofreu, contudo, quer no negócio da refinação, quer na comercialização de combustíveis, sobretudo devido ao confinamento que se arrastou até maio.

Para responder ao impacto da pandemia, a Galp anunciou um corte nos investimentos e custos operacionais de pelo menos 500 milhões de euros este ano e outro tanto no próximo ano, dos quais 90% estão já a ser implementados.

Para o segundo semestre a Galp espera um aumento de cerca de 10% da sua produção petrolífera, mas conta ainda ter um ambiente desafiante no negócio da refinação. Na distribuição de produtos petrolíferos a empresa observa já alguma recuperação.