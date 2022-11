Europa. Alfândegas e forças policiais apreendem 1,2 milhões de litros de bebidas alcoólicas contrafeitas

Mais de um milhão de litros de vinho e de outras bebidas alcoólicas contrafeitos foram apreendidos no âmbito de uma fiscalização internacional, que contou com a participação de 19 países e foi coordenada pelo organismo europeu antifraude (OLAF).

Portugal, revela ao Expresso o OLAF através do seu gabinete de imprensa, “teve um papel muito ativo na seleção de alguns dos navios de carga” suspeitos, tendo em conta que, muitas vezes, o nosso país “é a porta de entrada na União Europeia (UE), mesmo quando o carregamento tem como destino outro Estado-membro”.

O OLAF explica ainda que “Portugal, como primeiro porto comunitário, levou a cabo uma análise de risco enviando alertas relativos a embarcações com produtos no âmbito desta operação”. Essa sinalização foi feita através de uma plataforma, montada pelo OLAF, destinada à troca informações. “Depois, cada Estado-membro destino da carga procedeu à sua própria análise de risco e controlos com base na informação enviada por Portugal”.

No entanto, não foi feita nenhuma apreensão em território nacional.

O OLAF foi convidado pela Europol para liderar esta ação específica que integrou a operação OPSON 2020, desenvolvida em quatro fases e que é uma iniciativa conjunta do serviço europeu de polícia e da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal). O objetivo da OPSON, que esteve no terreno pela nona vez, é combater o tráfico de bebidas e de bens alimentares contrafeitos ou que estão em desconformidade com as regras europeias e nacionais.

No caso do OLAF coube-lhe estar à frente da fiscalização das bebidas alcoólicas, através da coordenação das atividades desenvolvidas em 17 Estados-membros e dois países de fora da UE: Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália Italy, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha, Noruega e Reino Unido.

Fruto desta ação, as autoridades alfandegárias e as forças policiais destes países apreenderam 1,2 milhões de litros de bebidas alcoólicas falsas, sobretudo vinho. “A venda de álcool ilícito, contrafeito e adulterado não só prejudica os legítimos interesses comerciais das empresas europeias, como põe em risco empregos, leva a perdas significativas nas receitas públicas [com a fuga a impostos e taxas alfandegárias], engana os consumidores e põe em causa a sua segurança”, faz notar o diretor-geral do OLAF, Ville Itälä, em comunicado. O responsável lembra que “proteger os cidadãos do mal que estes produtos podem causar é uma parte muito importante da atividade desenvolvida pelo OLAF” e frisa que “o sucesso da OPSON mostra claramente os benefícios do trabalho conjunto entre o OLAF, Europol e as autoridades alfandegárias e policiais nacionais”.

carabinieri

12 mil toneladas de produtos ilegais no valor de 28 milhões de euros

A 9ª operação OPSON, de âmbito mundial, desenvolveu-se entre dezembro de 2019 e junho de 2020, envolvendo 83 países e apoiada, não só pelo OLAF, mas também pela Comissão Europeia, pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, bem como pelas autoridades nacionais reguladoras do sector alimentar e parceiros privados.

No total foram confiscados cerca de 12 mil toneladas de produtos ilegais e potencialmente perigosos no valor de 28 milhões de euros, em resultado de 26 mil fiscalizações, segundo uma nota disponível no site da Europol.

“A operação OPSON deste ano levou ao desmantelamento de 19 grupos de criminalidade organizada, com a detenção de 406 suspeitos, envolvidos em fraude relacionada com bens alimentares”, revela ainda a Europol.

Além das bebidas alcoólicas as OPSON 2020 também incidiu no controlo de laticínios, de azeite – Portugal também participou e há registo de apreensão de azeite – e do comércio ilegal de carne de cavalo. No caso dos produtos lácteos forma confiscadas 320 toneladas de produtos lácteos contrabandeados ou em desconformidade com as normas em vigor e é mencionado pelo Europol que “as autoridades nacionais confiscaram leite e queijo estragados que poderiam ter comprometido a saúde dos consumidores”. No caso do azeite, as autoridades gregas apreenderam 149 toneladas deste produto, a que se somaram outras 88 toneladas detetadas e confiscadas na Albânia, Croácia, França, Grécia, Itália, Jordânia, Lituânia, Portugal e Espanha. Já em Itália, durante uma inspeção a uma empresa do sector, foi detetada uma reserva de produto que não tinha sido registada nos documentos oficiais, o que levou à apreensão de mais de 66 toneladas de azeite.