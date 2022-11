Escola internacional de programação chega a Lisboa e oferece os cursos

A 42, escola internacional de programação, acaba de abrir em Lisboa e, a partir desta segunda-feira, já podem ser feitas as inscrições. Seguir-se-á um processo de seleção, entre outubro e janeiro, dos primeiros 150 alunos que, em fevereiro, entrarão no programa. Tal como acontece nas outras escolas 42 espalhadas pelo mundo, os alunos não pagam o curso, que é 100% financiado pelos mecenas do projeto. Também não é exigido aos candidatos qualquer background académico, nem conhecimentos de programação ou de computação.

Além disso, a escola tem um sistema de ensino inovador já que não há aulas em formato tradicional pois recorre à gamificação (utilização de mecanismos e características habituais nos jogos para tornar o ensino mais atrativo e motivante) e nem tem horários definidos. O campus de Lisboa, situado numa antiga tipografia da Penha de França, está aberto 24 horas por dia, sete dias por semana e, assim, cada aluno define o seu próprio calendário.

Pedro Santa Clara, professor na Nova School of Business and Economics – foi o responsável pelo novo campus desta faculdade construído em Carcavelos –, lidera o projeto da 42 em Lisboa e, para isso, está a usufruir de uma licença sem vencimento durante três anos, explicou ao Expresso.

Sobre o desafio em que acaba de embarcar, Santa Clara diz que escolheu dedicar-se a este projeto “depois de ter conhecido a escola 42 em Paris”, atraído por um sistema que “permite uma aprendizagem de forma realmente prática, com uma metodologia inovadora e um plano de estudos que é considerado um dos melhores do mundo em programação”.

Mergulhar numa piscina de aprendizagem

Para o professor, a escola segue “um modelo pedagógico inovador e disruptivo”, baseado num sistema assente na aprendizagem entre pares e no desenvolvimento de projetos, numa lógica de promoção do espírito de comunidade e a responsabilidade pelo outro. “Além disso, a escola é 100% gratuita graças ao generoso apoio dos nossos parceiros, que acreditam que a educação deve ser para todos”, faz notar o responsável.

Em Portugal, a 42 tem como membros fundadores a empresária sino-americana, Ming C. Hsu, o Banco Santander Portugal e a Vanguard Properties. Conta ainda com o apoio da consultora de tecnologias de informação bi4all, do empresário Luís Amaral e da família Alves Ribeiro, bem como da Fundação José Neves enquanto parceiro na área da educação. Segundo o comunicado de apresentação da escola, “oportunamente serão apresentados novos mecenas”.

O financiamento para os primeiros cinco anos de atividade ascende a sete milhões de euros, montante utilizado para cobrir os custos da operação, gerida por uma associação sem fins lucrativos.

Para o diretor, o facto deste curso não ser reconhecido pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, nem pelo Ministério da Educação, não lhe retira atratividade. “Apesar de não emitirmos diplomas, daremos aos alunos um certificado de realização do programa”, esclarece Santa Clara, fazendo notar que “a experiência adquirida ao longo do percurso na 42 será certamente muito valiosa em entrevistas de emprego na área da tecnologia”. Além disso, a escola “tem vários parceiros vão ajudar no lançamento no mercado de trabalho e os 100% de empregabilidade dos alunos 42 em todo o mundo falam por si”.

O professor sustenta ainda que “acima de tudo, a 42 é hoje uma grande marca com reconhecimento mundial — um pouco como o Insead, onde me doutorei, e que é uma escola sem reconhecimento oficial em França”.

Até às 11h30 desta segunda-feira, a 42 em Lisboa já contava com 120 candidatos, sendo que Santa Clara não avança com projeções a este respeito: “Será sempre uma surpresa… Espero que sejam muitos”.

A 42 é uma escola de programação fundada em Paris em 2013, desde então, foi replicada em 19 cidades no mundo, estando prevista a abertura de mais 12 ‘filiais’ até ao final de 2020, incluindo Lisboa.

Os candidatos são sujeitos a dois testes que avaliam o raciocínio lógico e a capacidade de trabalhar sob pressão e 48 horas depois ficam a saber se passam ou não à fase seguinte que consiste num bootcamp de um mês, denominada ‘Piscine’ porque “quem ‘aprender a nadar’ está pronto a entrar no programa 42”, segundo a nota de imprensa de apresentação da escola.

Os 150 alunos escolhidos têm que completar os 21 níveis do programa em cinco anos, no máximo. Em média, a conclusão do curso acontece ao fim de três anos e meio, incluindo dois períodos de estágio de quatro a seis meses.

Segundo resume Santa Clara, os candidatos são convidados a completar dois jogos online de lógica: o primeiro de 10 minutos, o segundo de duas horas. “Se passarem, serão convidados a ‘mergulhar’ na ‘Piscine’ durante quatro semanas, segunda fase do processo de seleção em que vão aprender muito sobre programação, sobre trabalho em equipa e sobre a 42. Esperamos começar a primeira ‘Piscine’ em outubro deste ano”, revela.

As candidaturas estão disponíveis em 42Lisboa.com.