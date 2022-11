Empréstimos a empresas tiveram em junho o maior aumento desde 2009

O valor total de empréstimos a sociedades não financeiras em Portugal atingiu em junho uma taxa de variação homóloga de 5,6%, o mais alto nível de crescimento desde maio de 2009, informou o Banco de Portugal.

Em maio o valor global de crédito a empresas em Portugal tinha registado um crescimento de 4,8% em termos homólogos.

Para esta subida em junho, explica o Banco de Portugal, contribuíram os empréstimos concedidos às microempresas e às pequenas empresas, com variações homólogas de 10,6% e 8,9%, respetivamente.

Já os empréstimos a particulares com o propósito específico de financiamento de habitação tiveram em junho um ligeiro decréscimo na taxa de variação anual. Em junho esse crédito estava 1,5% acima do valor de há um ano, o que ficou 0,1 pontos percentuais aquém do registado em maio.

No crédito ao consumo para particulares o crescimento homólogo é de 4,2%, menos 0,6 pontos percentuais que o verificado em maio.