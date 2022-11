Cotação do ouro alcança máximo histórico

O ouro está a valorizar com os investidores em busca de ativos seguros no quadro da incerteza provocada pela pandemia e alcançou nas últimas horas um novo máximo histórico, negociando acima dos 1950 dólares por onça e batendo o anterior recorde registado em 2011.

Segundo a Bloomberg, os futuros do ouro chegaram a 1965 dólares esta madrugada, tendo entretanto a cotação baixado ligeiramente para 1957 dólares por onça, embora os analistas admitam que o preço do ouro poderá ainda caminhar rumo aos 2000 dólares.

A valorização do ouro está a acontecer em paralelo com uma desvalorização do dólar face a outras moedas, espelhando alguns receios dos investidores sobre a capacidade de a economia norte-americana recuperar rapidamente do impacto da pandemia.

A incerteza é agravada pelo efeito das tensões geo-políticas, que muitas vezes levam os investidores a reforçar as suas carteiras com ativos tidos como mais seguros, como algumas matérias-primas e metais preciosos.

Além da valorização do ouro, que está esta manhã a valorizar 1,7% e que no último mês acumula uma valorização em torno de 10%, também a prata está em alta, alcançando esta segunda-feira uma subida de cotação na casa dos 6%, segundo os dados da Bloomberg.